Gelmini: ” Il Movimento 5 Stelle sa benissimo che la Tav si farà, ma spera di salvare la faccia”

“La Tav e’ un’opera indispensabile, cosi’ come tutte le piccole e grandi opere che servono a far ripartire il Paese. Il M5s sa benissimo che quest’opera si fara’. La mozione e’ stata presentata per provare a salvare la faccia”. Cosi’ si è espressa Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Omnibus su La7 per commentare il “caso Tav” a poche ore dall’esame al Senato delle mozioni presentate, prima fra tutte proprio quella presentata dal Movimento 5 Stelle per impegnare il Parlamento a bloccare la Tav e sulla quale il Pd ha posto un out out: “se Conte e il suo Governo non dovessero esprimersi in aula ci sarà solo una cosa da fare un minuto dopo il voto della mozione di Di Maio: recarsi al Colle”. Af affermarlo è la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli precisando che il premier Conte a questo pinto della vicenda “non può fare lo struzzo”