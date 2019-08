Traforo del Monte Bianco chiuso per tre anni al traffico. L’Italia come si prepara all’emergenza?

La data non è ancora certa, ma c’è invece la certezza che il traforo del Monte Bianco verrà chiuso completamente al traffico per un periodo lunghissimo (si parla addirittura di tre anni) per lavori straordinari. Una vera e propria emergenza, che dovrebbe scattare attorno al 2025, accompagnata da un’altra incertezza che, forse, rappresenta il capitolo più preoccupante di questa vicenda: come si sta preparando il Governo, alla guida di un Paese che ha nelle Alpi la principale barriera per il trasporto delle proprie merci oltre che di quelle lavorate dalle nostre imprese, ad affrontare un simile emergenza? Un interrogativo riproposto in occasione della notizia che dal primo settembre il traforo sarà “off limits” per i veicoli industriali Euro 3 di peso superiore a 3,5 tonnellate. Dopo avere vietato dal primo gennaio 2019 l’accesso ai mezzi con motore Euro 3 con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, i responsabili della società che gestisce il traforo del Monte Bianco hanno infatti deciso di alzare l’”asticella della tutela ambientale” fermando i veicoli superiori a 3,5 tonnellate.