Lasciate ogni speranza (di non restare in coda) o voi ch’entrate in autostrada per il Brennero

Lasciate ogni speranza di poter viaggiare senza restare imbottigliati nel traffico (e in code che potrebbero essere anche di dimensioni paurose….) o voi che entrate sull’autostrada del Brennero. Opportunamente adattata, la scritta davanti alla porta dell’Inferno che Dante si trova a leggere una volta incamminatosi insieme a Virgilio per entrare nell’Inferno, sembra perfetta come avvertimento ai moltissimi viaggiatori che nel prossimo fine settimana si apprestano a percorrere la A22 del Brennero. Il “bollino nero” che accompagna le previsioni di traffico non lasciano sperare infatti in nulla di buono per sabato 3 agosto (con traffico critico, in entrambe le direzioni, dalle 6 del mattino per tutta la giornata, fino alle 18 circa.) e per domenica 4 (con la viabilità messa a dura prova in direzione del Brennero, in particolare dalle 6 alle 12). Bollino giallo, invece giovedì 1 e venerdì 2 agosto, e rosso lunedì 5 agosto.