Contratto dei trasporti, imprese e sindacati viaggiano sempre più uniti verso il rinnovo

“Rafforzare lo spirito collaborativo con i sindacati in vista della riapertura dei negoziati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro in autunno era ed è un passo obbligato, fondamentale e decisivo. L’aver raggiunto un accordo tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali Filt/Cgil , Fit, Cisl e Uiltrasporti non può che essere considerato un ottimo risultato in questa direzione”. Così il presidente di Federlogistica-Conftrasporto Luigi Merlo ha commentato la decisione di Federlogistica di sciogliere a sua volta la riserva (coma già fatto nei giorni scorsi anche da Federtraslochi) sul rinnovo del contratto.“L’accordo, frutto dei numerosi incontri tenutisi negli ultimi mesi tra le parti per l’individuazione delle condizioni utili a superare lo stallo, garantisce il rispetto del principio di neutralità contrattuale per tutte le associazioni quale base per un efficace sistema di relazioni industriali”, ha aggiunto Luigi Merlo “estendendo la possibilità di applicare istituti, come quelli relativi ai neoassunti e al lavoro stagionale, attraverso l’incremento della percentuale di contratti a tempo determinato, che viene portata al 40 per cento, garantendo così agli operatori la possibilità di impiegare soluzioni più flessibili per far fronte alle esigenze stagionali”.