Cave, miniere, fonderie: Perlini ha scelto i motori Scania per le sfide sui terreni più difficili

Cave, miniere, cementifici e fonderie di vari Paesi dell’Unione europea. Sono questi i terreni sui quali saranno chiamati a dimostrare tutta la loro potenza, affidabilità, duttilità i motori Scania, scelti per essere il cuore pulsante dei dumper, ovvero i grandi mezzi con cassone ribaltabile usate proprio in questi ambienti di lavoro per il trasporto di sabbie e ghiaie, di Industrie Macchine Perlini, brand di riferimento nel settore i cui tecnici hanno dichiarato di aver “apprezzato anche un altro aspetto squisitamente tecnico dei motori Scania: “il loro ottimale accoppiamento con le trasmissioni dei dumper Perlini”. “Siamo molto soddisfatti per questa nuova collaborazione commerciale con il brand Perlini, da sempre apprezzato e riconosciuto sul mercato a livello globale e siamo ancora più orgogliosi di adempiere pienamente alle richieste del committente con una gamma di prodotto dalle apprezzate caratteristiche quali durata ed affidabilità, efficienza operativa, generose curve di coppia disponibili già dai bassi giri, consumi contenuti e massima reattività nell’erogazione delle potenze”, ha commentato Riccardo Moraglia, responsabile vendite motori marini & industriali all speed di Italscania, sottolineando a sua volta “l’ulteriore e sostanziale plus della “connettività della gamma dei motori Scania dotati del modulo Scania Communicator C300, che permette un collegamento e un monitoraggio in continuo e in remoto dei motori da parte del cliente finale, dell’Oem e della rete di assistenza Scania nel mondo”. Una soluzione che “ si concretizza con l’ottimale gestione operativa della macchina realizzata dall‘Oem, il quale sarà in grado di offrire al cliente un ulteriore e indubbio beneficio nel controllo complessivo del suo mezzo” .