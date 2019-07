Via libera ai risarcimenti per i trasportatori danneggiati dal crollo del ponte Morandi

Via libera ai pagamenti a favore degli autotrasportatori che, a causa del crollo del Ponte Morandi a Genova hanno dovuto affrontare spese maggiori per la percorrenza forzata di tratti autostradali o stradali aggiuntivi. Il commissario delegato per l’emergenza di ponte Morandi Giovanni Toti ha infatti firmato la nota di liquidazione per le quasi 900mila richieste di risarcimento, per un totale di 643 imprese, raccolte dall’Autorità di sistema portuale e risultate ammissibili, richieste che riguardano sia le missioni di viaggio portuali sia quelle urbane e di attraversamento del nodo genovese. Per il 2018 da parte del ministero per le Infrastrutture e i trasporti erano stati trasferiti sulla contabilita’ speciale della struttura commissariale 20 milioni di euro che verranno esauriti per indennizzare i richiedenti.