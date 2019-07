Autista abbandona di notte nell’area di servizio il pullman con 54 passeggeri minorenni a bordo

Ha fermato il pullman che guidava e sul quale viaggiavano 55 ragazzi di cui solo uno maggiorenne, ha consegnato a quest’ulto le chiavi e poi è scomparso, abbandonando in piena notte i giovani passeggeri, che sono stati costretti a montare le proprie tende nelle aiuole dell’autogrill dove sono stati trovati dagli agenti della polizia, chiamati da alcuni turisti. È accaduto alla stazione di servizio di Calstorta, sull’A4 in provincia di Treviso, dove l’ autista, svizzero, partito in mattinata dalla Svizzera (non è noto al momento da quale località), per accompagnare la comitiva di ragazzi verso una vacanza in campeggio di una settimana,“scoccata” l’ora di interrompere la guida per rispettare le norme sugli orari di riposo, non ha esitato a chiamare un taxi per farsi portare a Jesolo intenzionato a trascorrere lì la notte. Dopo numerose chiamate ricevute sul cellulare senza rispondere l’autista alla fine è stato rintracciato dagli agenti della Polstrada e convinto a riprendere il viaggio verso la metà, distante solo pochi chilometri.