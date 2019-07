L’Unione petrolifera: “Il mondo dei trasporti sta cambiando rapidamente, occorre… Muoversi”

Il mondo sta cambiando rapidamente e per stare al passo occorre muoversi. Per adeguarsi all’evoluzione della mobilità di merci e persone, alle nuove tecnologie, ma anche per informare. E proprio “Muoversi” è il nome scelto dai responsabili dell’ Unione Petrolifera Con per la nuova rivista, che avrà cadenza trimestrale, ideata e realizzata, come si legge nell’editoriale del primo numero, per “provare a dare il nostro contributo al dibattito su questi temi, nella speranza di promuovere la conoscenza e il confronto su fatti concreti, esplorando tutte le tecnologie disponibili e senza pregiudizi, pronti a ospitare tutte le opinioni e i punti di vista, sia di chi offre servizi per la mobilità, sia di chi ne usufruisce. Una sfida che vuole parlare di futuro, ricerca e innovazione in modo semplice ma non semplicistico”. Una nuova “strada” per scoprire possibili strade da percorrere in un mondo che sta mutando rapidamente, “dove nuovi paradigmi tecnologici si stanno affermando, sia per quanto riguarda la mobilità di merci sia delle persone, dove la ricerca e lo sviluppo tecnologico hanno fatto enormi passi avanti, rendendo disponibili una vasta gamma di opzioni che permettono a ognuno di costruirsi il proprio “palinsesto” in base alle proprie esigenze e possibilità”. Con le sfide ambientali dei prossimi decenni, come sottolinea sempre l’editoriale, “ che impongono già da oggi delle scelte che, però, devono tenere conto delle diverse necessità delle persone per far sì che la mobilità rimanga un diritto e non un privilegio”. Il primo numero, oltre alla cover story dedicata ai temi più caldi affrontati nella recente assemblea nazionale, ospita, tra gli altri servizi, un’ intervista con il presidente di Unione Petrolifera, Claudio Spinaci, un contributo dell’ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, un articolo di Stefano da Empoli, presidente di I-com, sul tema di sostenibilità ambientale e competitività e un’importante approfondimento dedicato alle possibili evoluzioni del trasporto marittimo e di quello pesante, oggetto di due recenti workshop organizzati da Unione Petrolifera nell’ambito dell’attività del gruppo di lavoro Carburanti alternativi e energie per la mobilità.