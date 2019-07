Ci saranno altri Ponti Morandi? I cittadini segnalano strutture a rischio e chiedono controlli

Ci potranno essere altri “ponti Morandi” in Italia? E ci potranno essere crolli di cavalcavia per i quali dei “normali cittadini” avevano segnalato, documentando il tutto con tanto di foto, crepe, cedimenti o comunque possibili “segnali che qualcosa non andava”, senza che nessuno sia però mai intervenuto? A porsi le domande (condivise probabilmente da qualche decina di milioni d’italiani….) è un trasportatore che ha deciso di utilizzare stradafacendo.tgcom24 per denunciare un possibile pericolo su un cavalcavia sulla A1, a Barberino del Mugello. L’immagine inviata non è nitidissima ma più che sufficiente per mostrare con indubbia chiarezza una stato di manutenzione non certo ottimale e che comunque, a scanso d’equivoci, per la regola secondo cui prevenire è meglio che combattere, meriterebbe sicuramente un controllo da parte dei tecnici. Immagine che stradafacendo è felicissima di pubblicare, nella speranza di poter offrire un suo piccolo contributo a una maggiore sicurezza, invitando altri cittadini a segnalarci eventuali analoghe situazioni. Fotografie e testi che descrivano quanto “denunciato” potranno essere inviate all’indirizzo baskerville@bakervillesrl.it.