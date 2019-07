Più merci italiane nel mondo, più competitività: il messaggio di Confcommercio al premier Conte

“L’incontro con l’ambasciatore Pietro Benassi, consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stata una grande opportunità per le nostre imprese, perché l’ascolto del mondo italiano dei servizi da parte di Palazzo Chigi è essenziale in questa fase delicata di transizione, verso il cambiamento auspicato dal Governo italiano, che noi supportiamo con convinzione. La Confederazione auspica ora di poter incontrare presto il Presidente del Consiglio per poter affrontare il tema della connessione globale delle merci italiane nel mondo, che è la connessione per la quale il Paese può recuperare la sua competitività”. Così il vicepresidente di Confcommercio Paolo Uggè, ha commentato l’incontro avvenuto fra la delegazione della federazione, composta dal segretario generale di Conftrasporto Pasquale Russo e da Stefano Spennati, senior advisor di Confcommercio presso l’Unione europea, e l’ambasciatore Pietro Benassi, per presentare le priorità delle imprese italiane del trasporto e della logistica (espresse nel Manifesto di Conftrasporto pubblicato a tutta pagina in una lettera aperta al Governo nell’edizione de Il Giornale dello scorso 1 luglio) in vista del nuovo percorso che vede l’Italia al centro delle dedicate negoziazioni europee.