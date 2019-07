Tragedia sfiorata a Venezia: “Toninelli vuol essere ricordato come il ministro dei disastri”?

“Nel bacino di San Marco a Venezia si è rischiato un gravissimo incidente, a conferma che anche sul tema delle grandi navi da allontanare dalla laguna di Venezia il Governo continua a perdere tempo, dopo tante chiacchiere al vento. Chi ha autorizzato il movimento della nave nonostante l’avviso di burrasca? Cosa si è fatto per scongiurare il rischio di un incidente con quelle condizioni meteo? Il Ministro Toninelli un mese fa appena aveva detto che avrebbe risolto il problema in pochi giorni. Non è cambiato nulla”. Ad affermarlo, riferendosi alla nuova tragedia sfiorata a Venezia dove una nave della Costa Crociere, la Deliziosa, manovrando sotto la tempesta ha sbandato sfiorando la banchina e alcune imbarcazioni prima che i rimorchiatori riuscissero a raddrizzarla (ma anche a quanto accaduto un mese fa, quando un altro gigante del mare, la Msc Opera aveva urtato un battello nel canale della Giudecca, seminando il panico fra i passeggeri e i passati sulla banchina), è Roberto Morassut, responsabile Infrastrutture del Pd. “Il ministro Toninelli si conferma abile solo a parlare, a puntare il dito, a ingaggiare assurde crociate senza alcun beneficio per gli interessi generali, rischiando di passare alla storia come il “ministro dei disastri” , ha tuonato l’esponente del Pd assegnando a Danilo Toninelli anche un altro titolo:quello di “ministro che ha paralizzato uno dei dicasteri più strategici per la crescita del Paese”.