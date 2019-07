Brennero, a breve sarà vietato trasportare anche carta, petroli, cemento, tubi, grano…

Dal 1° gennaio 2020 prodotti come carta e cartone, prodotti petroliferi liquidi, cemento, calce e gesso, tubi e sezioni cave ma anche grano non potranno più essere trasportati da veicoli superiori a 7,5 tonnellate sull’autostrada A12 Inntal tra Kufstein/Langkampfen e Ampass, allungando così l’elenco dei prodotti trasportati già stati banditi sull’asse del Brennero come rifiuti, pietre e materiale di scavo, acciaio, marmo e piastrelle. “L’obiettivo è l’implementazione di un pedaggio per corridoi da Monaco a Verona che renda la strada meno attraente e più costosa per il traffico di camion, consentendo ai trasportatori di trasportare la merce su rotaia”, ha commentato Günther Platter, governatore tirolese precisando inoltre che sono esclusi dal divieto solo gli autocarri dell’Euroclass VI-D con una limitazione al traffico per i vecchi camion Euroclasses.