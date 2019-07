Forza Italia “spinge” la proposta di Conftrasporto per un commissario italiano ai trasporti in Europa

“Un commissario italiano in Europa alla guida della politica dei trasporti sarebbe una grande opportunità per il settore e per tutto il Paese”. A sottoscrivere quanto proposto nei giorni scorsi da Conftrasporto, che in una lettera aperta a tutta pagina pubblicata dal quotidiano Il Giornale ha invitato il Governo italiano a chiedere questo incarico in Europa spiegandone dettagliatamente le ragioni, è la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini che in un tweet ha condiviso “la proposta degli amici di @Conftrasporto” peraltro già condivisa anche da Fi alla Camera e Fi Toscana.