Guidare in modo più sicuro e meno inquinante: oltre 4000 camionisti possono imparare a farlo

Far apprendere ai conducenti delle imprese di autotrasporto i comportamenti di guida fondamentali per garantire la sicurezza in strada, per prevenire le situazioni di pericolo e per adottare uno stile di guida eco sostenibile che consenta di risparmiare carburante e limitare l’usura del veicolo. Sono questi gli obiettivi della campagna di formazione sulla guida sicura ed eco-sostenibile per le imprese iscritte all’Albo nazionale autotrasportatori che parte lunedì 8 luglio con il via libera alla presentazione della domanda di partecipazione al bando riservata alle imprese che, alla data di pubblicazione dello stesso, risultino regolarmente iscritte all’Albo. Oltre 5 milioni di euro le risorse stanziate per la sicurezza e il rispetto dell’ambiente mentre 4.260 è il numero dei conducenti, su tutto il territorio nazionale, che potranno essere avviati ai corsi di formazione e che dovranno sostenere prove teoriche mediante l’utilizzo di una piattaforma modulare di e-learning e prove pratiche, sia con l’ausilio di un simulatore di guida di livello tecnologico avanzato sia con prova su strada. Dall’8 luglio, tutte le informazioni utili potranno essere trovate al link http://www.ramspa.it/cosa-facciamo/progetti-europei/nazionali dove sarà anche possibile scaricare la modulistica per la presentazione della domanda. Per la quale ci sarà tempo fino al 2 settembre.