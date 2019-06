Conftrasporto, una lettera aperta spiega perché dev’essere l’Italia a guidare i trasporti in Europa

Sale sempre più alto l’invito lanciato da Conftrasporto al Governo per attivarsi in tutti i modi affinché l’Italia possa avere un proprio rappresentante alla guida della Commissione europea ai trasporti. Un obiettivo che Conftrasporto ritiene fondamentale non solo per l’Italia ma per l’Intera Europa che già trent’anni fa aveva individuato proprio nello Stivale un elemento strategico di sviluppo nell’area mediterranea. Un obiettivo diventato oggi vitale per il BelPaese e per il vecchio continente come spiega la lettera aperta che sarà pubblicata a tutta pagina nell’edizione di lunedì 1 luglio de “Il Giornale”.