Bloccati nel traffico con 40 gradi? L’Austria vieta ai non residenti di uscire dall’autostrada

Colonnina del termometro prevista a 40 gradi, più che probabili maxi code e divieto d’uscire dall’autostrada per cercare “scorciatoie” su strade secondarie: è un fine settimana da incubo quello che si prospetta al Brennero con migliaia di vacanzieri pronti a valicare il passo sia diretti nelle localita’ balneari e nella citta’ d’arte italiane sia di rientro dopo le vacanze, e con le complicazioni dovute alle limitazioni decise dalle autorità del Tirolo. In particolare il divieto, per il secondo weekend consecutivo, di uscita dall’autostrada per i non residenti, alla ricerca, grazie al navigatore, di una via di fuga dal traffico. Un divieto motivato con la volontà di prevenire il traffico bloccato in particolare negli attraversamento dei piccoli centri abitati del Tirolo, con conseguente aumento dell’inquinamento. Un divieto che dal prossimo week end potrebbe interessare oltre al tratto autostradale tra il Brennero ed Innsbruck (Wipptal) anche ai distretti di Kufstein e Reutte (Fernpass) entrambi a ridosso della frontiera con la Germania. Un fine settima dunque definito da bollino rosso, anche alla luce del governatore tirolese Günther Platter che ha ribadito durante un incontro con il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker i divieti anti-transito in Austria. Sarà un rosso tendente al nero?