Il popolo grillino a raccolta contro la Tav. “Dal Governo impegni precisi sul no”. Altrimenti…?

Il popolo dei grillini (o almeno quel che ne resta dopo la scoppola elettorale di fine maggio) è chiamato a raccolta per ribadire il no alla Tav Un’assemblea straordinaria “sul problema delle scelte relative al Tav” è stata infatti convocata per il 5 luglio dal gruppo attivisti del Movimento 5 Stelle di Torino dopo le ultime notizie su una posizione di maggior apertura verso la realizzazione dell’opera dal parte del Movimento al Governo. Una posizione che ha fatto storcere il naso non solo ad attivisti ma anche a consiglieri comunali e regionali, alcuni dei quali hanno espresso nei giorni scorsi sui social il loro disappunto. All’ordine del giorno dell’assemblea, indetta per confrontarsi su quella che è sempre stata una delle battaglie simbolo del M5S, c’è la votazione della proposta di una lettera aperta indirizzata “a tutti i portavoce del Movimento 5 Stelle”, ministri, parlamentari, consiglieri comunali, regionali, metropolitani e di Circoscrizione con la richiesta di precisi impegni nel ribadire il no all’opera. Un messaggio preciso al Governo.