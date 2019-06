Re Sergio Autotrasporti, 37 nuovi tir “verdi” per rendere sempre più pulita la raccolta dei rifiuti

Ci sono segnali che indicano un cambiamento, e altri che fanno capire come quel mutamento stia accelerando, trainato da una nuova “cultura”, da una nuova sensibilità. Un segnale fortissimo che in materia di tutela ambientale, di come le cose stanno cambiando, in meglio, sempre più ad alta velocità, arriva da Voghera dove Re Sergio Autotrasporti, realtà di primaria importanza specializzata nel trasporto e smaltimento di rifiuti, ha scelto di rinnovare la propria flotta con veicoli di nuova generazione capaci di abbattere le emissioni inquinanti. E lo ha fatto con una manovra destinata a non restare inosservata: sono infatti addirittura 37 i nuovi camion acquistati da Scania, premiando la continua capacità di innovare del marchio svedese che ha così potuto aggiungere un nuovo “capitolo” alla “storia” dei festeggiamenti, che ricorrono proprio quest’anno, peri 50 anni di vita del leggendario motore V8. Mezzo secolo di “viaggio” nell’innovazione e nel miglioramento continuo che hanno consentito a Scania di definire nuovi standard in termini di efficienza e consumi, offrendo ai clienti il massimo livello di affidabilità, robustezza, produttività e prestazioni su strada. Oltre che di tutela dell’ambiente garantita ai massimi livelli dai modelli 32 R520 V8 e 5 R500 acquistati da Re Sergio Autotrasporti attraverso la concessionaria Varom. Una decisione che Sergio Re, i figli Costantino e Loretta e il genero Marco, alla guida dell’azienda di famiglia nata nei primi anni ’70 (iniziando la propria attività nel settore del commercio foraggi, dei prodotti agricoli e dei trasporti conto terzi, per poi decidere di investire nel settore dei rifiuti, costituendo la Re Sergio Autotrasporti Srl, specializzata in particolare nel servizio di carico, trasporto, intermediazione, recupero e smaltimento su tutto il territorio nazionale di differenti tipologie di materiali, compresi rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani ma che si occupa anche di movimentazione terra, escavazioni, estrazioni, trasporti) avevano maturato da tempo e della quale si sono detti orgogliosi. “Siamo molto sensibili all’impatto ambientale della nostra azienda: ecco perché abbiamo deciso di rinnovare ulteriormente il parco veicoli con l’acquisto di mezzi in grado di garantire i massimi livelli di affidabilità e al tempo stesso, efficienza nei consumi”, ha evidenziato Costantino Re. “Abbiamo deciso, per la prima volta in assoluto, di affidarci a Scania con l’acquisto di 37 veicoli di nuova generazione che ci consentiranno di offrire ai nostri autisti veicoli estremamente all’avanguardia e, ai nostri clienti, elevati standard di qualità nel trasporto”. Un “cambio di marchio” che ha ovviamente reso felicissimo Daniel Dusatti, direttore vendite di Italscania, che ha sottolineato come si tratti “a tutti gli effetti di una delle più importanti forniture degli ultimi anni. Siamo molto orgogliosi di poter dare il benvenuto a Re Sergio Autotrasporti nella famiglia Scania e di poterlo fare con una consegna così importante proprio nell’anno in cui festeggiamo il 50° anniversario deI motori V8 di nuova generazione che hanno fatto grandi passi avanti dal punto di vista della riduzione dei consumi di carburante, del peso complessivo e dei costi di manutenzione e riparazione, oltre al maggiore uptime, ovvero l’intervallo di tempo in cui un mezzo è rimasto ininterrottamente acceso”.