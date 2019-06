Guerra ai navigatori satellitari: il Tirolo chiude al traffico le “scorciatoie” alternative al Brennero

Dopo aver dichiarato guerra ai Tir italiani diretti verso il Nord Europa limitando il numero di passaggi orari al valico del Brennero ora il Tirolo ha messo nel “mirino” anche i navigatori satellitari che suggeriscono percorsi alternativi in caso di code in autostrada, causando poi a loro volta rallentamenti nei paesini limitrofi. E lo ha fatto facendo entrare in vigore, con effetto immediato, un divieto di transito su alcune strade secondarie che vengono utilizzate dagli automobilisti e dai camionisti per saltare le code in autostrada del Brennero. I nuovi divieti , che la vice governatrice del Tirolo, la verde Ingrid Felipe, ha definito “un provvedimento di legittima difesa”, per garantire la sicurezza stradale sulle strade secondarie, resteranno in vigore fino a metà settembre. L’elenco delle strade chiuse al transito è stato inserito nella banca dati online del ministero degli Interni, alla quale attingono i navigatori interattivi. La polizia controllerà le uscite autostradali e farà rientrare i turisti in transito. La Brenner Bundesstrasse, la statale sul versante tirolese, per il momento è però esclusa dal divieto.