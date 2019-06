Sangalli: “Circolare all’interno dell’Europa è un diritto, l’Austria non può fermare i nostri tir “

“I provvedimenti adottati unilateralmente dal Governo austriaco per limitare la libera circolazione dei mezzi carichi di merci al Brennero avranno, se non saranno rivisti, ricadute a dir poco preoccupanti per le nostre imprese e per le economie locali”. A lanciare un nuovo grido d’allarme, dopo le ripetute denunce delle settimane scorse da parte di Conftrasporto, ribadendo a gran voce la “necessità che venga garantita la libertà di circolazione all’interno dello spazio europeo” è stato il presidente di Unioncamere Carlo Sangalli che, nel corso dell’incontro a Roma sulle ‘Strategie d’intervento per il transito attraverso il Brennero’, ha denunciato come questo principio venga sistematicamente violato dal Tirolo. Una preoccupazione confermata, una volta di più anche dal dal vicepresidente di Confcommercio e di Conftrasporto Paolo Uggè che ha rincarato la dose affermando che “le limitazioni e gli ostacoli che il governo del Tirolo periodicamente e con una pervicace protervia dell’arroganza introduce sono una palese violazione dei principi comunitari. La relazione presentata oggi a Roma deve essere un’occasione che consenta al governo di riflettere sui danni economici provocati da pedaggi, contingentamenti e divieti” ha proseguito Paolo Uggé, “L’utilizzo di ostacoli alla circolazione è in netto contrasto con il principio che impone ai Paesi dell’Ue di facilitare i collegamenti con i mercati centrali, soprattutto per i Paesi periferici quali l’Italia”.