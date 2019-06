Atm, costi dei mezzi pubblici raddoppiati in otto anni a Milano. Nonostante i bilanci in utile

In otto anni a Milano la sinistra ha addirittura raddoppiato le tariffe Atm accompagnandole a ulteriori restrizioni al traffico privato: un folle aumento non solo del biglietto dei mezzi, ma anche dei carnet settimanali e mensili. Ma anche un aumento impensabile visto che l’ azienda di gestione è in utile”. Ad affermarlo è Mariastella Gelmini, capogruppo azzurra alla Camera e consigliere comunale, per spiegare il no di Forza che ha annunciato una battaglia a suon di emendamenti denunciando anche come nel caso di Atm mentre si ignori per di più l’impegno della Regione per una vera integrazione dei servizi.