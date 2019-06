V8 Anniversary, quando un camion è un’opera d’arte dev’essere realizzato in edizione limitata

Le opere migliori spesso vengono realizzate in edizione limitata. La stessa cosa accade per V8 Anniversary, il modello esclusivo di Scania in vernice oro opaco realizzato dal marchio svedese leader nel mondo per celebrare i 50 anni del motore V8. Un motore nato nel 1969 che ha saputo negli anni diventare una vera e propria leggenda, un brand nel brand, capace di rappresentare il connubio perfetto di emozione e logica e di fornire un’incredibile esperienza di guida, che migliaia di camionisti un tutto il mondo sanno “sentire” e riconoscere a occhi chiusi dal leggendario rombo del motore. Un’edizione limitata disponibile sia nella versione da 730 CV che da 650 CV , in cui “ogni veicolo è un pezzo unico, ideato e concepito per esaltare un vero e proprio capolavoro ingegneristico, la sintesi perfetta di emozione che incontra la logica, come ha voluto sottolineare Daniel Dusatti, direttore vendite di Italscania, frutto, come ha aggiunto Giancarlo Perlini, responsabile marketing di Italscania, di “un’intensa attività di ricerca, ripercorrendo tutti gli elementi chiave di una grande tradizione. Siamo partiti dalle origini, dall’essenza stessa di una passione che ha reso questo prodotto un’autentica leggenda: un perfetto equilibrio tra passione e tecnologia, intesa come prestazioni frutto di una tecnologia sempre all’avanguardia ed efficiente. Abbiamo ricercato uno stile esclusivo che riprendesse elementi chiave delle prime versioni, valorizzati da una vernice mai adottata prima da un veicolo industriale, elementi grafici decisi ma allo stesso tempo eleganti, materiali pregiati, esclusivi per esterni ed interni, tutti elementi che potessero rendere in modo unico e fortemente riconoscibile l’essenza di un mito, oggi più che mai”.