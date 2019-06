La prima “scalata” della Presolana in E-Bike: 49 chilometri di salite pedalando senza fatica

Difficile immaginare che i piloti delle monoposto elettriche che ad aprile si sono sfidati nelle vie di Roma, su un tracciato di poco meno di tre chilometri, nella quinta prova del campionato mondiale di Formula E abbiano avuto modo di poter ammirare le bellezze della città eterna. Facilissimo invece immaginare che godere i fantastici panorami offerti dalla natura lungo 49 chilometri di sentieri delle montagne bergamasche sarà una delle priorità dei ciclisti pronti a salire in sella per “Il Presolana E-Bike”, primo raduno per bici elettriche ideato e organizzato in ValSeriana in programma a fine settembre. Una manifestazione non competitiva (dunque con tutto il tempo a disposizione per fermarsi ad ammirare gli scorci più affascinanti) lungo un avvincente percorso che porterà i partecipanti a superare un dislivello di 1500 metri, con partenza a Clusone, “capitale” della valle, nella zona ex-Olcese in Piazza orologio e arrivo fino ai piedi della Regina delle montagne, la Presolana, attraversando i boschi e le distese verdi di Rovetta e Onore, per poi tornare al punto di partenza passando da sentieri tracciati al Colle Vareno, al Monte Pora, a Bossico, Songavazzo e di nuovo Rovetta. Un raduno inserito in due giornate, (il 28 e 29 settembre) dedicate al mondo della bicicletta elettrica organizzate per tutti gli appassionati delle due ruote e per incentivare l’utilizzo di questo mezzo di trasporto totalmente green, il “massimo” per scoprire con meno fatica i percorsi del territorio, incastonati fra incantevoli scenari montani. Un weekend durante il quale i più sportivi, ma anche genitori e figli più “pigri” potranno scoprire negli stand tutte le novità del settore con la possibilità di fare test guidati con e-bike. Senza dimenticare il piacere di godersi momenti di relax e piacere assaporando i migliori prodotti seriani nei punti ristoro del territorio. Questo il programma per sabato 28: dalle 9.30 alle 18 apertura del Villaggio e-bike nel centro storico di Dorga; dalle 10 alle 14 tour guidati in bicicletta elettrica e possibilità di test con partenza da via Donizetti, a Castione della Presolana. L’iscrizione al Family tour di 5 chilometri, con tre partenze alle 10, 12 e 14 e all’Expert tour di 25 chilometri con due partenze alle 10 e alle 13. Le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni: https://www.valseriana.eu/eventi/presolana-e-bike-raduno-e-bike-in-valseriana/ (credit: Ebiketour.it di Franco Zanetti)