Fai Milano: “Lombardia motore dell’economia, ma senza infrastrutture non può farla correre”

“La logistica ha un ruolo fondamentale nell’economia e nello sviluppo dell’Italia, ruolo che diventa ancora più “da protagonista” nel territorio lombardo, motore trainante dell’intera economia nazionale e nel quale le infrastrutture rappresentano un’assoluta priorità, per la mobilità delle merci in ambito locale , in partenza per l’intero territorio italiano e per i traffici internazionali”. Ad affermarlo, partecipando in rappresentanza della Fai interprovinciale di Milano, Monza, Lodi e Pavia al Tavolo territoriale della Provincia di Monza e Brianza (promosso dalla Regione Lombardia per condividere con enti pubblici e categorie le priorità di sviluppo territoriale nei vari ambiti) è stato il presidente Claudio Fraconti, che ai partecipanti al tavolo presieduto da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, affiancato dal vice presidente regionale Fabrizio Sala e l’assessore al Bilancio Davide Caparini, ha rimarcato in particolar modo le criticità riguardanti i trasporti eccezionali. “Le enormi difficoltà per il rilascio dei permessi di transito mettono in ginocchio non solo i trasportatori, ma anche e soprattutto le aziende che producono i manufatti, se poi questi non possono arrivare a destinazione con modalità e tempistiche adeguate”, ha affermato Claudio Fraconti che in tema di divieti locali di circolazione ha sottolineato la necessità che la Lombardia “assuma un ruolo di coordinamento e indirizzo nei confronti degli enti locali, per evitare che una miriade di limitazioni, tutte diverse fra loro, paralizzino di fatto l’attività delle imprese di autotrasporto”. Infine un appello al controllo del rispetto delle regole, “fondamentale in un settore quale quello dei trasporti in cui la sicurezza sociale è imprescindibile . In quest’ottica”, ha concluso il presidente della Fai interprovinciale di Milano, Monza, Lodi e Pavia. “la federazione sta lavorando, assieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, a un Protocollo di legalità , che verrà prossimamente presentato e condiviso con gli enti preposti al controllo del territorio”. A conclusione del suo intervento, Claudio Fraconti ha consegnato al presidente Attilio Fontana un documento di Fai Regionale Lombardia – già presentato ufficialmente in occasione dell’inaugurazione della sede Fai Lombardia di Bruxelles – contenente le istanze e le proposte della Federazione Regionale Lombarda sulla mobilità, le infrastrutture e l’ambiente.