“Toninelli ministro assente ingiustificabile, il suo modo di far politica non è più accettabile”

“Questo modo di far politica non è più accettabile. Se si mettono insieme temi come la Tav, la Gronda di Genova, le grandi navi a Venezia, il blocco di questi giorni al Brennero e l'(in)efficienza degli uffici della Motorizzazione civile sulle revisioni dei mezzi pesanti, si potrebbe parlare di un ministro più assente che presente. Anzi, ‘desaparecido'”. A sferrare l’ultimo di una lunghissima fila di attacchi (portati da più parti) contro Danilo Toninelli è il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè che in una nota denuncia mancati interventi con ricadute importanti sia sull’economia che sulla sicurezza. In particolare, sulla lentezza delle Motorizzazioni civili sul fronte delle revisioni dei mezzi pesanti, la domanda che pone Paolo Uggè è: “Chi ripaga i danni per i contratti persi? È vero che la Camera sta discutendo in Commissione la possibilità di estendere alle officine private questa mansione, ma sono mesi che Conftrasporto denuncia l’insostenibilità della situazione e la necessità di un intervento d’urgenza”. E sul contingentamento dei Tir al Brennero, che ostacola la libera circolazione delle mercil vicepresidente di Conftrasporto Confcommercio afferma che “ Toninelli è intervenuto sulla Commissaria europea, ma non ha cavato un ragno dal buco”.