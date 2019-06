In vacanza in treno? Settemila convogli offrono un mare e una montagna di viaggi scontati

Un mare di treni per raggiungere le località turistiche della riviera adriatica, dall’Emilia Romagna alla Puglia, della costa ligure e di quella tirrenica dalla Toscana al Lazio fino alla Campania e alla Calabria, ma anche della Sicilia, grazie alle soluzioni treno+nave per i collegamenti con l’Isola. E poi una montagna di convogli pronti a trasportare i turisti nelle più belle mete del Trentino-Alto Adige. Sono 7mila i treni giornalieri presenti nell’orario estivo 2019 di Trenitalia, partito il 9 giugno, pronti ad accompagnare milioni d’Italiani su spiagge e sentieri. Un’offerta vastissima, pensata anche per chi sceglie le città d’arte, pronta a viaggiare a bordo di Frecce, InterCity, EuroCity, Euronight e FRECCIALink che, con ulteriori 190 nuove fermate, connetteranno nell’estate 2019 più di 240 stazioni delle principali città italiane “scaricando praticamente in spiaggia” i passeggeri in 61 località di mare, accompagnandoli direttamente nel cuore dell’a storia e dell’arte di 25 borghi tra i più belli d’Italia e di 33 siti dell’Unesco,e ancora in otto parchi nazionali, in altrettante località montane, in 21 wellness location e in 22 grandi giardini d’Italia grazie all’impiego di 6.500 treni del trasporto regionale. Continua a leggere→