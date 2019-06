Divieti al traffico dei mezzi pesanti al Brennero, il Tirolo non solo non lascia: raddoppia.

I divieti di transito per mezzi pesanti sull’autostrada del Brennero non solo non verranno “cancellati” ma potrebbero addirittura aumentare: il governo tirolese sta infatti valutando non solo di “lasciare”, ma di “raddoppiare” estendendo ulteriormente la durata del contingentamento dei mezzi pesanti a Kufstein Nord, che attualmente si verifica dalle 5 alle10, con la possibilità addirittura di un contingentamento giornaliero. Un’ipotesi duramente criticata dai vertici della Camera di commercio di Bolzano secondo i quali deve essere “trovata una soluzione “che prescinda dai blocchi del traffico dannosi per l’economia. In questo modo, non si diminuisce il traffico: lo si ritarda soltanto”, si legge in una nota dove si denunciano i “gravi danni causati alle esportazioni italiane e altoatesine. Per l’Italia sarebbe molto importante aumentare l’export per migliorare la propria situazione economica, a oggi ancora piuttosto precaria. Con sempre più divieti e il conseguente blocco dei mezzi pesanti questa crescita delle esportazioni non può prendere il via; il peso di queste misure ricade così sulle spalle delle aziende”.