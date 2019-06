Autotrasporto, parte l'”operazione più dialogo e meno irregolari”. Alla guida c’è Patrizio Ricci

Il Comitato centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori ha un nuovo vicepresidente: è Patrizio Ricci, chiamato a succedere a Silvio Faggi, giunto a fine mandato nei mesi scorsi. Patrizio Ricci, dal 2017 presidente nazionale di CNA Fita, associazione della quale è stato anche vicepresidente (dopo aver guidato la CNA Fita Bergamo e poi CNA Fita Lombardia) e dove negli ultimi mesi si è occupato in particolar modo di rafforzare il dialogo fra le associazioni, è stato scelto in rappresentanza delle associazioni di categoria nel corso della riunione del Comitato centrale del 29 maggio. “La nomina di Patrizio Ricci arriva in un momento molto importante per l’Albo, entrato in una fase cruciale nell’operazione di pulizia dalle imprese non regolari intrapresa ormai da tempo”, si legge nella nota del Comitato con cui è stata annunciata la nomina. “Nelle scorse settimane, infatti, il Comitato centrale ha avviato una serie di procedure di cancellazione nei confronti di migliaia di imprese che, nonostante i richiami già ricevuti, risultavano ancora non in regola con i pagamenti arretrati, oppure non in possesso di veicoli adibiti al trasporto merci o nello stato di iscrizione provvisoria o sospesa da almeno due anni”.