Sarà un viceministro ai Trasporti a guidare il Governo Lega – 5 Stelle nella crisi?

Sarà un viceministro ai Trasporti a guidare il Governo nella crisi? L’ipotesi non è da escludere dopo che la tensione tra 5Stelle e Lega è tornata nuovamente altissima, a poche ore di distanza dai risultati delle elezioni europee che hanno incoronato la Lega di Matteo Salvini e hanno fatto registrare una disfatta dei pentastellati, proprio sul caso giudiziario che ha per protagonista Edoardo Rixi, vice del ministro Danilo Toninelli, coinvolto nell’inchiesta per presunte spese pazze che sarebbero avvenute in Regione Liguria. Un’indagine, che giovedì 30 maggio dovrebbe giungere alla sentenza in tribunale, e che vede imputato il viceministro alle Infrastrutture insieme ad altre 21 persone con l’accusa di per peculato e falso. Secondo l’accusa, i consiglieri regionali nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012 si sarebbero fatti rimborsare con soldi pubblici, spacciandole per spese istituzionali, cene, viaggi, gite al luna park, perfino acquisti di gratta e vinci, fiori e oggetti vari: spese che complessivamente avrebbero raggiunto diverse centinaia di migliaia di euro. Una sentenza che potrebbe avere conseguenze pesantissime sulla “tenuta” del Governo: in caso di condanna gli esponenti del movimento 5 Stelle sono pronti infatti a chiedere le dimissioni del viceministro che la Lega invece è decisa a confermare nell’incarico. E a confermare quanto si alta la tensione tra i due alleati di governo ci sono le dichiarazioni rilasciate dal capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e, soprattutto, quelle del sottosegretario M5s agli Affari Regionali, Stefano Buffagni. “Intanto ci auguriamo qualcosa di positivo, ma se dovesse arrivare qualcosa di diverso abbiamo già detto che Rixi sta al suo posto. La Lega ha deciso. Sta al suo posto anche in caso di condanna”; ha affermato il primo. “Sono da sempre garantista e mi auguro che Rixi venga assolto. Se, però, questo non dovesse accadere voglio ricordare ai nostri alleati che c”è un contratto di governo da rispettare dove c”è scritto chiaramente cosa si deve fare”, ha replicatoil secondo, aggiungendo che “se non lo vogliono rispettare e farlo saltare lo dicano chiaramente e se ne assumano la piena responsabilità”. Sulla sentenza del viceministro ai Trasporti il Governo potrebbe davvero finire fuori strada…