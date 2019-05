Sarà un viceministro ai Trasporti a guidare il Governo Lega – 5 Stelle nella crisi?

Sarà un viceministro ai Trasporti a guidare il Governo nella crisi? L’ipotesi non è da escludere dopo che la tensione tra 5Stelle e Lega è tornata nuovamente altissima, a poche ore di distanza dai risultati delle elezioni europee che hanno incoronato la Lega di Matteo Salvini e hanno fatto registrare una disfatta dei pentastellati, proprio sul caso giudiziario che ha per protagonista Edoardo Rixi, vice del ministro Danilo Toninelli, coinvolto nell’inchiesta per presunte spese pazze che sarebbero avvenute in Regione Liguria. Un’indagine, che giovedì 30 maggio dovrebbe giungere alla sentenza in tribunale, e che vede imputato il viceministro alle Infrastrutture insieme ad altre 21 persone con l’accusa di per peculato e falso. Continua a leggere→