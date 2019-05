Noleggiatori auto nei guai? Il ministro Toninelli scarica tutte le colpe sul suo vice Rixi

L’obbligo del rientro in rimessa dopo ogni corsa per le auto a noleggio con conducente? È colpa del vice ministro leghista Edoardo Rixi, così come messa fuori legge di Ncc e Uber. A scaricare tutte le responsabilità della vicenda sul suo vice è stato il ministro alle Infrasterutture e ai Trasporti Danilo Toninelli che incontrando una delegazione di autisti, ha affermato, come pubblicato dal sito Businessinsider.com (cliccate qui per leggere) che “sugli Ncc la responsabilità è sua. Io ero d’accordo con l’area regionale e provinciale”, ha proseguito Toninelli, “all’inizio ero convinto fosse necessario il ritorno in rimessa, poi ho capito. Ma la delega è di Rixi”. Ai noleggiatori che lamentano di essere rimasti senza lavoro, Toninelli ha voluto spiegare la propria posizione promettendo che verrà messa mano al provvedimento per “risolvere i problemi, senza però voler favorire o danneggiare nessuno. Abbiamo ereditato una situazione complicata”, ha concluso il ministro, “Hanno prorogato per anni senza mai risolvere, creando un incancrenimento”.