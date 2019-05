Conftrasporto: “Grazie all’onorevole Mara Carfagna per esserci ancora una volta vicina”

Già in passato aveva dimostrato grande attenzione nei riguardi del mondo dell’autotrasporto e della logistica, incontrando i rappresentanti delle associazioni per esaminare, con loro, problemi e possibili soluzioni. Un’attenzione che Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vice presidente della Camera dei deputati, ha voluto ribadire ospitando il vice presidente di Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè, il direttore di Confcommercio Campania Pasquale Russo, il vice presidente Luigi Muto e il funzionario di Confcommercio nella Delegazione di Bruxelles Stefano Spennati, per analizzare con loro, i principali punti contenuti nel documento elaborato proprio da Conftrasporto, in vista delle imminenti elezioni europee, per indicare all mondo politico le principali strade da seguire per rilanciare il settore e, con esso, l’economia del Paese. “Nel ringraziare l’onorevole Mara Carfagna, per aver ascoltato, ancora una volta, le priorità del settore dei trasporti, della logistica, del commercio, oltre che dei servizi della regione Campania”, Conftrasporto Confcommercio ha voluto ricordare anche come “Forza Italia avesse già condiviso le proposte sulla politica dei trasporti, con la sottoscrizione degli obiettivi del manifesto di Conftrasporto da parte dell’onorevole Deborah Bergamini, responsabile dei trasporti per il partito, portando anche il messaggio del presidente Silvio Berlusconi”.