Collegamenti fra Italia e Austria sempre più a ostacoli. Chiude la statale della Val Venosta

Collegamenti stradali sempre più a ostacoli fra Italia e Austria con conseguenze pesantissime soprattutto per gli autotrasportatori: la strada statale della Val Venosta (Ss 40 di Resia in Italia e B180 in Austria) sarà infatti completamente chiusa sul versante austriaco dal 3 al 28 giugno prossimi causando non pochi problemi (considerati i divieti di transito settoriale e il contingentamento dei tir) a chi, come ha denunciato Elmar Morandell, presidente dei trasportatori di merci di Confartigianato imprese della Provincia di Bolzano, “è chiamato per forza di cose a percorrere l’asse del Brennero. In questo modo, invece di ridurre le deviazioni si finisce per crearle artificialmente. La conseguenza? Le emissioni lungo l’asse del Brennero sono destinate a crescere nuovamente e i trasportatori in transito a essere ancora una volta etichettati come coloro che causano questa situazione. Preso atto di tale dato di fatto e con la volontà di evitare ulteriori disagi alla categoria, ecco la nostra proposta per risolvere al meglio la problematica: chiediamo il senso unico di marcia e l’apertura notturna della B18″.