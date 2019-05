Ubriaco al volante dello scuolabus che si ribalta. L’aveva già fatto egli era stata tolta la patente

Aveva diversi precedenti penali e nel 2017 gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Ma nonostante questo Deniss Pandirus, rumeno di 51 anni dipendente di una cooperativa, si è messo, sotto l’effetto dell’alcol, alla guida di uno scuolabus con a bordo 15 ragazzini delle scuole medie che dopo aver sbandato si è ribaltato provando il ferimento di otto studenti che il conducente non ha neppure per un istante pensato di soccorrere fuggendo forse per non essere sottoposto all’alcol test. Controllo al quale non è però potuto fuggire quando qualche ora dopo è stato trovato dai carabinieri di Padova nelle campagne della zona di Arquà Petrarca, in provincia di Padova, risultando positivo. L’autista, residente a Rovigo, è stato arrestato con l’accusa di fuga in caso di incidente con danno alle persone, lesioni personali colpose plurime e guida in stato di ebbrezza. Quando è stato avvistato dai carabinieri l’uomo ha cercato ancora di scappare, ma è stato subito bloccato. Interrogato, non ha saputo spiegare le cause dell’incidente. Non è ancora chiaro come l’uomo, dati i precedenti, potesse essere alla guida di uno scuolabus del Comune. Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha auspicato “un immediato licenziamento che preceda il corso, si spera celere, della giustizia”.