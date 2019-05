Tra moglie e marito non mettere il… camion. Coppia si sfida per scoprire chi guida meglio

Tra moglie e marito non mettere il dito, recita un celebre proverbio che invita a non mettersi in mezzo a una lite tra coniugi dove entrambi chiedono a un amico di esprimere un parere su chi ha torto e chi ragione. Tra moglie e marito metti un camion potrebbe invece essere lo slogan per presentare lo “scontro” fra una coppia trentina pronta a “sfidarsi” per stabilire chi dei due è più bravo al volante. Loro sono Eva Del Marco, 38 anni, e Alberto Fontanari, 42, coppia residente in provincia di Trento, e sabato 4 maggio aTrento si affronteranno per giocarsi il titolo di “Migliore conducente di veicoli industriali d’Italia” nella finale nazionale della Scania Driver Competitions, gara dove i concorrenti dovranno dimostrare la propria abilità non solamente in termini di manovre, ma anche di sicurezza e sostenibilità ambientale. A contendere il titolo a Eva e Alberto, compagni nella vita da oltre vent’anni e genitori di due figli, sulla “pista” allestita nella sede di Italscania a Spini di Gardolo, in occasione dell’evento I giorni del re”, ci saranno altri sette finalisti arrivati da varie regioni italiane col sogno di aggiudicarsi lo scettro nazionale e poter volare il Svezia il 25 maggio a rappresentare l’Italia alla finale europea. “Io e Alberto ci frequentiamo fin dai tempi della scuola”, racconta Eva. “La mia passione per la guida è nata durante l’infanzia e grazie alla nostra relazione si è consolidata, tanto da farne la nostra professione. È stato lui a spingermi a prendere tutte le patenti necessarie e a conseguire l’attestato che ci ha consentito di avviare la nostra attività che oggi coniughiamo serenamente con la vita familiare”. Eva e Alberto sono i titolari della Delmarco Trasporti di Pergine Valsugana, fondata nel 2005, che oggi conta sei dipendenti e un parco macchine composto da sette mezzi. Eva si dedica principalmente all’amministrazione, ma a lungo ha ricoperto il ruolo di autista. “Prima di avere le nostre bambine, viaggiavamo in coppia. In seguito, ho dovuto occupare personalmente il posto di un conducente e ho guidato per due anni. Cercavo di occuparmi dei trasporti che potevano essere effettuati in giornata, in modo da potermi dedicare anche all’amministrazione dell’azienda”. Eva è l’unica donna in Italia a essersi classificata nella finale nazionale della Scania Driver Competitions, mentre a livello europeo, con lei ci sono due autiste in Svezia e una in Norvegia. Quattro “campionesse del volante” già “vincitrici” in qualche modo secondo Alberto Fontanari secondo il quale “non c’è storia, perché le donne hanno sicuramente più grinta rispetto agli uomini. Dovendosi impegnare molto per distinguersi a livello professionale in questo mondo, quasi sempre ci riescono meglio”.