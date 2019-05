Porto 2000 di Livorno, il gruppo Onorato e Msc al timone dei terminal crociere e traghetti

La società Porto 2000 di Livorno, uno dei maggiori terminal operator nel settore delle crociere in Mediterraneo, che gestisce il Terminal crociere e la Stazione marittima per i traghetti, oltre ai parcheggi e alle banchine di tutta l’area portuale, fornendo servizi di alta qualità ai passeggeri e alle navi che approdano, diventa a maggioranza privata: ad acquisire il 66 per cento del capitale è infatti la Livorno Terminals, società controllata a maggioranza dal Gruppo Onorato e partecipata da Msc. Il rimanente 34 per cento della società resta in quote paritetiche alla Camera di commercio di Livorno e all’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. L’operazione, portata a termine a quattro anni di distanza dalla gara che l’Ati Onorato-Msc si era aggiudicata nel 2015, conferma l’accelerazione in atto nei piani di sviluppo del Gruppo Onorato sia nel settore portuale (dove è stato appena siglato un protocollo d’intesa per la realizzazione a Piombino di un mega hub per la logistica delle auto nuove), sia nel campo marittimo, sia in tema di alleanze. Al timone di Livorno 2000 con la carica di presidente ci sarà Matteo Savelli, già amministratore delegato di Toremar che ha annunciato “un grande impegno di rinnovamento per giocare davvero il ruolo di testa di ponte della Toscana sul mercato crocieristico e del turismo internazionale”.