Un maxi hub a Piombino per lo stoccaggio delle auto nuove provenienti dal centro Europa

Piombino si prepara a diventare il maxi hub per lo per lo stoccaggio di auto nuove provenienti dal centro Europa, in particolare dalla Germania, grazie alla realizzazione nella darsena nord del porto sulla costa livornese di una stazione capolinea per il traffico marittimo con accesso garantito a una banchina pubblica che occuperà, inizialmente, un’area di 50mila metri quadrati, con obiettivi di ampliamento successivo fino a 300mila metri quadrati. Un progetto del valore complessivo di 17 milioni di euro che ha per protagonisti Manta Logistics, società che fa capo al Gruppo Onorato nata nel dicembre scorso per occuparsi dell’organizzazione e dell’esecuzione di trasporti di merci in proprio e su incarico di terzi, e Ars Altmann, numero uno della logistica automotive in Europa e che ha mosso il primo passo con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa siglato a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana, nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte il governatore Enrico Rossi, il sindaco di Piombino, Massimo Giuliani,Vincenzo Onorato, presidente del Gruppo Onorato Armatori, Achille Onorato, Ceo del Gruppo armatoriale italiano, Massimo Ringoli, amministratore della Manta logistics,e il chairman di Ars Altmann, Maximilian Altmann. “Questo grande progetto ridà occupazione alle maestranze portuali di Piombino oggi senza lavoro. È un progetto anche in memoria dell’Amico Stelio Montomoli, che ha rifondato il porto con in mente e nel cuore come priorità il lavoro”, ha commentato Vincenzo Onorato.