25 aprile in coda: al confine con l’Austria previste file di 50 chilometri per il numero chiuso ai Tir

Chi il 25 e 26 aprile si dovesse trovare a percorrere l’autostrada al confine fra l’Austria e l’Italia potrebbe rischiare code di 50 chilometri. A lanciare l’allarme sono i responsabili dell’Iru, l’organizzazione mondiale del trasporto su strada, citando un’informativa della Bgl l’associazione tedesca per l’autotrasporto, la logistica e lo smaltimento che rappresenta i diversi interessi di migliaia di imprese nei settori del trasporto merci su strada, della logistica, delle spedizioni, dello stoccaggio e dello smaltimento. Secondo gli esperti della Bgl il rischio di un’interminabile fila, confermato dal la Polizia bavarese, potrebbe essere il frutto del contingentamento del traffico pesante, con un limite di 300 camion l’ora, applicato dalle autorità austriache sull’autostrada dell’Intall, asse del Brennero, per i veicoli diretti in direzione sud (con filtro attuato a Kufstein nord), in calendario il 24 e il 26 aprile. Gli agenti tedeschi hanno raccomandato di non transitare sulle autostrade A8 e A93, suggerendo agli autotrasportatori i seguenti percorsi alternativi: giovedì 25 aprile per il transito in Italia (dove peraltro nella giornata festiva la circolazione dei camion resterà vietata dalle 9 alle 22) prendere la strada dei Tauri in direzione sud; venerdì 26 aprile prendere la direzione sud dalla A9 all’A3 o dalla A99 alla A94 – B12 – B20 fino a Salisburgo oppure prendere la direzione nord dalla A8 tramite la B304 fino alla A99.