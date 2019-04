Rotaie d’oro: perché in Italia costano di più e per costruirle si impiega il triplo del tempo?

Perché i tempi tempi di realizzazione dell’alta velocità in Italia sono circa tre volte superiori a quelli di Francia e Spagna? Una domanda che si sono posti i responsabili di Ivass, l’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni, che hanno definito ingiustificabili anche i costi italiani per la realizzazione delle linee ferroviarie di ultima generazione che non possono certo lievitare “solo sulla base della diversa conformazione orografica dei territori”. Stefano de Polis, segretario generale dell’Ivass,ha ricordato come “ secondo la verifica condotta nel 2018 dalla European court of auditors, l’Italia sia il Paese dell’Unione Europa con il piu’ alto costo di costruzione per le linee ferroviarie ad alta velocita’ gia’ completate”, mentre per quanto riguarda i tempi, “da indagini condotte nello scorso decennio e’ emerso che erano circa tre volte superiori a quelli di Francia e Spagna”.