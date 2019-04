Strade da schifo: un camionista le filma e chiede: la tassa che paghiamo per curarle che fine fa?

Gli autotrasportatori con mezzi che superano il peso di 44 tonnellate pagano una apposita tassa di usura del manto stradale, soldi che dovrebbero servire per la manutenzione dell’asfalto e che invece vengono incamerati dallo Stato che lascia le strade in condizioni pietose. A denunciarlo, sottolineando non solo la beffa di una tassa pagata per nulla ma anche i pericoli, in qualche caso gravissimi, causati da strade che in molti casi sembrano percorsi di guerra, è un autotrasportatore che ha inviato alla pagina facebook di stradafacendo un video eloquentissimo girato sulla ex SS 236, la strada che da Montichiari porta a Mantova. Un asse interurbano importante e battuto da auto e mezzi pesanti che il video mostra in tutto il suo incredibile (e pericolosissimo) degrado: “condizioni da terzo mondo in cui sia i cittadini sia i professionisti del trasporto devono operare”, denuncia l’autore del filmato, “frutto delle scelte di chi prima ha declassato le strade statali a strade provinciali, ribaltando l’onere della manutenzione sulle province, e poi in un colpo di genio ha però privato di qualsiasi capacità di spesa le amministrazioni locali. Invochiamo maggior sicurezza sulle strade, ma per averla dobbiamo prima avere delle strade, queste sembrano più che altro mulattiere”, è l’appello finale lanciato dall’autotrasportatore. Chi avesse video che mostrano le condizioni, spesso oltre ogni limite di decenza e sicurezza, delle strade può inviarlo a baskerville@baskervillesrl.it