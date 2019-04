E-commerce, la rivoluzione che cambierà il modo di acquistare le merci. Ma anche di trasportarle

L’e-commerce apre nuove strade non solo a chi deve vendere i propri prodotti ma anche a chi li trasporta. Le enormi potenzialità di crescita previste in Italia, dove la percentuale di chi acquista on line sé di circa il 43 per cento contro l’82 per cento della Germania, lasciano infatti prevedere a breve anche in un forte aumento dei servizi di trasporto misto. Per raccogliere la sfida occorre però “connettersi” e fare i conti con le novità introdotte dall’”era big-data” (fra algoritmi capaci di trattare montagne di variabili in poco tempo e nuove capacità di collegare fra loro le informazioni sugli interessi di un cliente rispetto a quelli di milioni di altri, con dati provenienti sulla navigazione di un utente, sui prodotti che ha scelto di guardare o che ha acquistato) e dell’intelligenza artificiale e per fare questo bisogna investire in innovazione. Per aiutare le imprese di autotrasporto a comprendere questa evoluzione ecco approdare a Milano venerdì 12 aprile il Sustainable Tour, “un viaggio per l’Italia per raccontare le realtà, i progetti e a tratteggiare gli orizzonti delle aziende di autotrasporto” come spiegano i responsabili del giornale “Vado e Torno” organizzatori dell’evento. Un appuntamento per capire come evolversi e con quali mezzi (perché, spiegano sempre i responsabili dell’evento, “se infatti è chiara la sfida non è altrettanto chiaro quali siano le armi a disposizione”) ma anche per capire come essere davvero sostenibili (ai ritmi attuali, con le nuove immatricolazioni a quota 26 mila veicoli sopra le 3,5 tonnellate, occorrerebbero 17 anni per la totale sostituzione del parco e questo non parlando di trazioni alternative, che raggiungono a stento il 3 per cento delle nuove immatricolazioni, ma di diesel Euro 6 e con un fondo per l’autotrasporto di 50 milioni di euro, ancora da confermare, con il quale è difficile andare lontano sul fronte della sostenibilità) e per parlare, con i partner di Scania e Iveco, di combustibili alternativi ed emissioni zero.