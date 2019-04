Ecobonus per auto elettriche e ibride, è aperta on line la corsa ad accaparrarsi gli incentivi

Semaforo verde acceso sulla piattaforma online dove richiedere i contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni. Dopo la fase che ha visto la piattaforma “aperta” solo ai concessionari, che hanno potuto iscriversi e inserire i propri dati, è scattato il via alla seconda fase che permette di inserire l’ordine e prenotare l’incentivo (cliccate qui) con un contatore di risorse che mostrare in tempo reale i fondi disponibili che ammontano a 20 milioni di euro per un periodo di 120 giorni. Dalla prenotazione serviranno invece fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo. Eventuali risorse residue per l’anno saranno messe a disposizione con successive aperture dello sportello, che avverranno con specifici avvisi del ministero dello Sviluppo economico che ha ricordato in una nota come i contributi siano previsti per l’acquisito di veicoli a ridotte emissioni di CO2 (elettriche e ibride), come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.