Cinquanta nuovi tir “puliti” per la Corsi: l’autotrasporto tutela l’ambiente con i fatti

Ottant’anni è un’età in cui molti pensano al passato. Francesco Corsi, fondatore dell’impresa di autotrasporti Corsi S.p.a, uno che dalla cabina di guida del suo “Leoncino” con il quale trasportava scarpe in tutta Italia ha visto “nascere le autostrade in Italia”, a 80 anni ama guardare invece al futuro. Soprattutto a quello dei giovani ai quali, dall’ufficio dal quale guida con grinta da ragazzino l’azienda di famiglia, ha deciso di contribuire a lasciare un ambiente possibilmente migliore. Rinnovando la propria flotta di mezzi, sostituendo quelli più vecchi e inquinanti con tir di ultimissima generazione progettati e realizzati per difendere con i fatti e non solo con bellissimi slogan la sostenibilità ambientale. Dimostrando, una volta di più quanto il mondo dell’autotrasporto sappia essere in prima fila nella tutela ambientale. Sono 50 i nuovi veicoli R500 Scania della nuova generazione acquistati dall’azienda di Verona fondata negli anni ’60 infatti quando, ricorda il fondatore “i tempi erano molto diversi da quelli attuali” e cresciuta continuamente nel tempo “lavorando duramente, facendo tanti sacrifici e dimostrando di essere una realtà affidabile su cui si può contare, curando personalmente i clienti, uno per uno per avere sempre un contatto diretto”. Una filosofia aziendale che Francesco Corsi ha trasmesso ai quattro figli insieme alla grande passione per questo lavoro, facendoli entrare in azienda, ognuno con un compito ben preciso. Facendo crescere sempre più l’impresa di famiglia che nel corso degli anni ha affiancato al servizio di trasporto servizi di movimentazione e stoccaggio di prodotti alimentari, con una flotta veicoli composta da oltre 100 trattori stradali e altrettante casse frigo per il trasporto a temperatura controllata. Mezzi che oggi la famiglia Corsi ha deciso di rinnovare puntando su modelli in grado di garantire affidabilità e consumi ridotti, ma soprattutto di aiutare l’ambiente. Conosco Francesco Corsi e la sua famiglia da sempre”, ha evidenziato Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di Italscania. “È una realtà di grande eccellenza, un vero e proprio punto di riferimento nella logistica e nel trasporto a temperatura controllata. È per noi motivo di grande orgoglio che una realtà di tale prestigio sia entrata a far parte della famiglia Scania. Sono certo che i livelli di eccellenza raggiunti con la nuova generazioni daranno grandi soddisfazioni all’azienda Corsi che ha deciso per la prima volta nella storia di affidarsi a Scania. Ho visto crescere questa realtà passo dopo passo, il mio augurio è che questi veicoli possano condurre la famiglia Corsi verso nuovi prestigiosi traguardi”.