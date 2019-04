Sciopero dei tassisti, i noleggiatori di auto li sostituiscono trasportando i passeggeri gratis

I tassisti scioperano? I noleggiatori di auto con conducente li sostituiranno trasportando i passeggeri gratuitamente. A confermare la decisione di far viaggiare la singolare “controprotesta” sono i responsabili del Comitato Air, rete che unisce varie associazioni di Ncc su tutto il territorio nazionale con la collaborazione di Fai Trasporto persone, Azione Ncc e Acncc, che hanno inviato una lettera ai sindaci di Milano, Firenze, Roma, Napoli, Torino e Venezia annunciando la decisione adottata “perché i cittadini non devono essere le vittime di una protesta tanto assurda quanto immotivata. Per questo il 3 aprile quando i tassisti non svolgeranno il proprio servizio pubblico, lo faremo noi al loro posto e lo faremo gratis”.“È inaccettabile che i tassisti facciano sciopero contro una legge che hanno scritto loro e che mantiene intatti i loro anacronistici privilegi punendo invece gli Ncc”, spiegano Giorgio Dell’Artino, presidente di Air e Francesco Artusa, fondatore di Fai Trasporto persone “ponendo così tanti ostacoli che molte delle nostre imprese saranno costrette a chiudere perché obbligate a rientrare in rimessa dopo ogni servizio con costi economici e ambientali insostenibili e perché costrette a compilare registri dei propri clienti che violano apertamente le tutele previste dalla legge sulla privacy. A noi che rispettiamo la legge viene negato il diritto di lavorare, ai tassisti invece viene consentito tutto tanto che continuano a violare impunemente doveri come l’avere sempre il Pos per permettere pagamenti elettronici” concludono Dell’Artino e Artusa.