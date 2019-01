San Pellegrino, la bottiglia d’acqua è ancora più “verde”. Grazie ai camion più “puliti”

Da oggi la bottiglia dell’acqua minerale San Pellegrino appare ancora più verde. Merito dell’ultima “manovra”compiuta dall’azienda bergamasca del Gruppo Nestlè sul fronte della tutela dell’ambiente con l’acquisto di cinquanta Tir Scania alimentati con gas naturale liquefatto, che trasporteranno milioni di bottiglie d’acqua dagli stabilimenti di Ruspino, in Valle Brembana,all’hub di madone, a una trentina di chilometri di distanza,da cui l’acqua minerale ambasciatrice del gusto e dell’eccellenza italiana vengono smistate per raggiungere le tavole di 150 paesi nel mondo.Un nuovo importantissimo passo per ridurre l’impatto ambientale dell’intera filiera logistica e proprio per sottolinearne il “valore” i responsabili di San Pellegrino, Koinè Logistics, nata nel 1999 proprio per trasportare le bottiglie d’acqua della fonte bergamasca, e di Scania, hanno voluto organizzare una tavola rotonda, intitolata “Le nuove frontiere della logistica sostenibile: mezzi green per il trasporto dell’acqua minerale”, alla quale hanno preso parte Maura Sartore, head of supply chain South Europe Nestlé Waters, Duccio Sbriglione, direttore dello stabilimento Sanpellegrino di Ruspino, Andrea Toccafondi, presidente Koinè, Giuliano Ghisalberti, sindaco di Zogno, Vittorio Milesi, sindaco di San Pellegrino Terme, Claudia Terzi, assessore ai trasporti r della Rgione Lombardia ed ex assessore all’ambiente; , Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di Italscania, Licia Balboni, presidente di Federmetano e Andrea Fossa, direttore scientifico dell’osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”del Politecnico di Milano. Un evento voluto per evidenziare il ruolo giocato dalle imprese per la tutela dell’ambiente, partendo non dalle solite parole con cui in moltissimi amano riempirsi spesso la bocca in convegni e interviste, ,ma da un esempio concreto: quello che proprio grazie al nel navettamento dagli impianti d’imbottigliamento agli hub logistici, consentirà di risparmiare 500 tonnellate di CO2 nel corso del prossimo anno grazie a una sensibile diminuzione di anidride carbonica e ossidi di azoto prodotti dai nuovi mezzi a disposizione. Raggiungendo così uno straordinario traguardo, esibito con giusto orgoglio da Maura Sartore:“A oggi il 100 per cento del trasporto del nostro gruppo è realizzato totalmente con camion alimentati a basso impatto ambientale: non si tratta quindi di un progetto, ma di una realtà grazie ad un impegno a 360 gradi nei confronti di una produzione e un trasporto totalmente ecosostenibile.” Un nuovo “viaggio” verso la difesa dell’ambiente (che si aggiunge ad altre iniziative ideate e realizzate in passato nell’ambito dell’impegno ambientale della Sanpellegrino, con la Koinè “guidata” da Andrea Toccafondi che aveva già introdotto trattori stradali alimentati con gas naturale liquefatto per le attività di navettamento tra stabilimento e hub logistici in Valtellina e in Val Brembana, ma anche con la movimentazione interna allo stabilimento di Ruspino totalmente elettrica,come ha voluto ricordare il direttore Duccio Sbriglione) che vuol essere però un nuovo punto di ripartenza con la partecipazione di tutti (dai politici agli imprenditori) invitati da Franco Fenoglio, ad agire con strategie e piani ad ampio respiro. “Perchè questo è il momento di agire, e di mettere in atto progetti e azioni concrete per dare risposte reali al problema dell’inquinamento”, ha detto Franco Fenoglio, “perché abbiamo grandi responsabilità nei confronti delle generazioni future” .