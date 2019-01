Unatras chiede a Toninelli un incontro: “Quanto fatto non basta, vogliamo la riforma promessa”

Carenza, rispetto agli anni precedenti, di risorse per garantire la competitività delle imprese; ripubblicazione dei valori di riferimento dei costi d’esercizio, certezza dei tempi di pagamento e regolarità del mercato; istituzione di un fondo per il rinnovo del parco veicolare; riordino delle norme sull’autotrasporto eccezionale: sono questi i temi sui quali il Governo deve intervenire per affrontare i problemi dell’autotrasporto. Temi sui quali i rappresentanti delle associazioni di categoria chiedono di poter affrontare subito in un incontro con il ministro per le Infrastrutture e i trasporti Danilo Toninelli. In una lettera inviata al ministro i rappresentanti di Unatras, l’Unione nazionale delle associazioni dell’autotrasporto merci, denunciano come gli interventi per l’autotrasporto inseriti nella Legge di Bilancio 2019 non siano sufficienti per affrontare i problemi del settore e chiedono di avviare i Tavoli di lavoro per la riforma del settore che erano stato promessi dal vice-ministro Edoardo Rixi durante gli ultimi incontri.