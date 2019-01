Grandi opere? La più grande è la manutenzione per evitare che si muoia in treno o in strada

“Grandi opere? La più grande che bisogna fare in Italia è la manutenzione ordinaria e straordinaria”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli intervenuto alla commemorazione della tragedia ferroviaria di Pioltello accaduto un anno fa e nel quale hanno perso la vita tre donne. “La cosa più importante in un Paese serio e civile, è che lo Stato torni a pensare alla sicurezza della propria gente. E mi sono rotto le scatole di sentir parlare di grandi opere, perché l’opera piu’ grande che uno Stato civile e avanzato deve portare avanti è fare ssì che un cittadino che viaggia su un treno o su un’autostrada non debba morire per assenza di manutenzione di un’infrastruttura di suolo pubblico, non manutenuta e messa in sicurezza” ha rincarato la dose il ministro.