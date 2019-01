AliExpress è pronta ad aprire a Firenze il quartier generale dell’e-commerce made in Cina?

Aprirà a Firenze la sede europea di AliExpress, la versione al dettaglio dell'”Amazon cinese” Alibaba, che consente ai consumatori di acquistare direttamente da produttori e distributori in Cina? Un’ipotesi da non escludere considerato che il capoluogo toscano si è candidato per ospitare il quartier generale del gruppo cinese. A pubblicare la notizia è il quotidiano La Nazione, all’indomani di un incontro fra il numero uno di AliExpress e il sindaco Dario Nardella che ha parlato di “incontro molto positivo e fruttuoso: “Alibaba investira’ moltissimo in tutta Europa e ho proposto Firenze per il loro quartiere generale, so che il gruppo cinese ci sta pensando seriamente”, ha affermato – ha spiegato il primo cittadino viola. “Nei prossimi 5-10 anni faremo dell’Italia il Paese principale di riferimento per la vendita in Europa: siamo convinti che il Paese abbia un enorme potenziale”, ha affermato da parte sua Qin Qing, capo del progetto Italia del colosso cinese, evidenziando la necessita’ di realizzare “le infrastrutture di e-commerce” e di puntare sulla formazione.