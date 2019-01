Toninelli ai dipendenti Anas: “Denunciate chi fa il furbo, sarete protetti e anche premiati”

“Denunciate chi fa il furbo, non solo sarete protetti ma anche premiati”. E questo l’invito che il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Danilo Toninelli ha rivolto ai dipendenti Anas per smascherare eventuali delinquenti all’interno dell’azienda. “Negli anni ci sono stati episodi che hanno infangato l’immagine della società, ma Anas è una bella società. Se ci sono alcuni delinquenti all’interno, li cacceremo. Stiamo cercando di guarire il Paese con l’onestà e la competenza” ha affermato il ministro intervenendo alla ‘Giornata del cantoniere’ a Roma.“In Anas è fondamentale la squadra. Se c’è qualcheduno che vuole fare il furbo ora ci sono degli strumenti per fermarli, come il whistle blowing (introdotto da una nuova legge per favorire la segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne sia venuto a conoscenza per ragioni di lavoro): andate a denunciare: sarete tutelati, protetti e anche premiati”.