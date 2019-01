Autotrasporto, torna a 51 euro la deduzione forfettaria delle spese non documentate

Tutto come prima per quanto riguarda la deduzione forfettaria delle spese non documentate per le piccole e medie imprese di autotrasporto, che torna a “valere” 51 euro per i viaggi fuori dal Comune di residenza contro i 38 euro previsti in precedenza. A confermarlo sono i vertici del ministero dello Sviluppo Economico precisando anche che l’importo per i viaggi all’interno del Comune è pari invece al 35 per cento di tale somma. L’aumento vale anche per il periodo d’imposta 2017 e dunque riguarda le dichiarazioni dei redditi delle imprese già presentate dalle aziende di autotrasporto i cui responsabili potranno trovare sul sito dell’Agenzia delle Entrate le modalità per recuperare la differenza tra la somma dedotta nella dichiarazione presentata lo scorso anno e quella prevista ora.